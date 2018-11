Governo libera R$ 5 mi para recuperar parque no Rio A Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, anunciou hoje o repasse de R$ 5 milhões para recuperação do Parque Nacional da Tijuca, onde aconteceram aproximadamente 300 deslizamentos de terra em razão das fortes chuvas que atingiram o Estado na semana passada.