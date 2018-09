Governo libera R$ 5 milhões para cidade isolada em MT

Segundo a Defesa Civil de Mato Grosso, as fortes chuvas elevaram o nível dos rios e destruíram pontes nas rodovias MT-418 e MT-206, que ligam o município ao resto do Estado. A queda da maior ponte de madeira da América do Sul, com 278 metros, na MT-206, sobre o Rio Aripuanã, também impede o acesso ao distrito de Guariba, a 200 quilômetros de Colniza.

De acordo com a Defesa Civil, o nível pluviométrico em Colniza chega aos 50 milímetros por dia, volume considerado acima do normal mesmo em períodos chuvosos. Além de Colniza, também já decretaram situação de emergência em Mato Grosso os municípios de Nova Xavantina, Novo Mundo e Aripuanã.