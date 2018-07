Governo libera R$ 50 milhões para HC e Incor

"O Ministério da Saúde está fechando contratos com Estados, municípios e os maiores hospitais para que eles aumentem o número de cirurgias, que são as maiores filas do Sistema Único de Saúde", afirma. Para o médico e diretor da divisão de cardiologia clínica do Incor, Roberto Kalil, o investimento ajuda a aumentar o número de transplantes no instituto. "Melhorando a estrutura para captar doadores, o número deles aumenta e, consequentemente, o de transplantados também, tanto os de coração quanto os de pulmão". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.