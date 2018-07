Governo libera R$ 50 milhões para HC e Incor O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou ontem que vai liberar R$ 50,5 milhões para o Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo e o Instituto do Coração (Incor), além de ter firmado convênio de R$ 8 milhões com o Instituto do Câncer para a compra de equipamentos de cirurgia robótica. Segundo ele, os investimentos buscam reduzir o tempo de espera por cirurgias eletivas.