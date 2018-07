Governo libera R$75 milhões para Estados atingidos por chuva

Serão destinados 30 milhões de reais para Minas, 25 milhões de reais para o Rio e 20 milhões de reais para o Espírito Santo, disse a jornalistas o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra.

Este montante é parte dos 444 milhões de reais disponíveis à Defesa Civil dos Estados para ações de assistência à população atingida por desastres. A quantia deve estar disponível a partir da próxima semana.

Em Minas Gerais, subiu para 127 o total de municípios que decretaram situação de emergência devido às chuvas. No Estado, já são 15 mortos, três desaparecidos, mais de 25 mil desalojados e quase 2.500 desabrigados, segundo dados da Defesa Civil local.

Catorze pessoas morreram no Rio de Janeiro, 13 delas somente no município de Sapucaia, na divisa do Estado com Minas, onde moradores temem uma repetição da tragédia do ano passado na região Serrana em que 900 pessoas morreram vítimas de deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas.

Dez pessoas continuam desaparecidas após o deslizamento que atingiu ao menos oito casas perto da BR-393 na segunda-feira, incluindo uma família de quatro a cinco pessoas que se abrigou num Fusca para se proteger mas acabou soterrada.

Em todo o Estado, 9 mil pessoas estão desalojadas e outras 3.400 desabrigadas, segundo a Defesa Civil. Dois diques de contenção se romperam em cidades do Norte do Estado em consequência do aumento do nível do rio Muriaé por conta das fortes chuvas, alagando mais de mil casas na região.

No Espírito Santo, eram oito municípios em situação de emergência até terça-feira, sem o registro de mortes, informou a Defesa Civil local. Três pessoas estão desaparecidas no Estado.

Ainda deve chover forte em partes da região Sudeste nesta quarta-feira, com a previsão de melhora do tempo a partir de quinta-feira, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden).

(Reportagem de Hugo Bachega)