Governo limita AGF para trigo

O governo quer pulverizar as compras diretas de trigo e, por isso, fixou limite de 1.750 sacas por produtor. As Aquisições do Governo Federal (AGF) já foram anunciadas para o Paraná, que está colhendo a nova safra, mas o mecanismo será adotado também em Mato Grosso do Sul, confirmou o diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento Agrícola do Ministério da Agricultura (Mapa), José Maria dos Anjos. O orçamento previsto em setembro para operar este mecanismo é de R$ 53 milhões. Segundo o gerente técnico e econômico da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), Flávio Turra, a demanda por AGF no Estado está sendo levantada. "A operação foi anunciada no fim de agosto, mas falta completar as exigências burocráticas para pôr em prática a venda ao governo", explicou Turra. Além do AGF, o governo também agendou para quinta-feira, 11, o primeiro leilão de contratos de opção de venda ao Paraná. As medidas anunciadas pelo governo e o preço elevado do trigo no começo do ano estimularam o plantio da safra 2008/2009. Conforme Anjos, do Mapa, a área desta safra é a terceira maior desde 1990. A produção brasileira de trigo deve crescer para 5,4 milhões de toneladas na safra 2008/2009, ou 41,9% acima do obtido no ciclo anterior. Anjos diz que o governo anunciou a meta de apoiar até 350 mil toneladas com AGF, 500 mil toneladas em contratos de opção e 850 mil toneladas com Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) e Prêmio Equalizador pago ao Produtor Rural (Pepro).