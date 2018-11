Governo Lula termina com aprovação recorde, diz CNT/Sensus

Segundo o levantamento encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), a avaliação positiva do governo cresceu para 83,4 por cento em dezembro, ante 79,4 por cento em setembro. A avaliação negativa passou para 2,2 por cento, em comparação com os 4,0 por cento anteriores.

A pesquisa também mostrou que 27,7 por cento dos brasileiros acreditam que o governo da presidente eleita Dilma Rousseff será ótimo e 41,5 por cento esperam um bom governo.

A pesquisa realizada junto a 2 mil pessoas, entre os dias 23 e 27 de dezembro, em 136 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

(Reportagem de Leonardo Goy)