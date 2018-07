Governo militar do Egito busca novo premiê, diz fonte

A fonte afirmou que nenhum anúncio formal será feito até que o conselho militar chegue a um acordo sobre um candidato. Ele não forneceu mais detalhes.

Segundo o canal de televisão Al Jazeera, os militares aceitaram a renúncia do gabinete.

Mais cedo, uma fonte do gabinete informou que o conselho militar estava considerando se aceitaria a renúncia de todo o gabinete, oferecida no domingo, depois de violentos protestos na praça Tahrir entre a polícia e manifestantes.

"Considerando as difíceis circunstâncias pelas quais o país está passando no atual período, o governo continuará a desempenhar suas funções completas até que uma decisão sobre a renúncia seja tomada", disse o porta-voz do gabinete, Mohamed Hegazy, segundo a agência estatal Mena.

(Reportagem de Ahmed Tolba e Marwa Awad)