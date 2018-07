Governo modificará cronograma de usinas do Madeira O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou nesta quinta-feira que o governo e os consórcios do complexo de usinas hidrelétricas do rio Madeira negociam modificação no cronograma de conclusão das obras. O objetivo é evitar novos incidentes trabalhistas com trabalhadores como os que ocorreram na usina de Jirau, em Rondônia, no mês passado.