Governo muda leilão do trem-bala para atrair interesse

Pela nova proposta, uma concessionária será responsável pela tecnologia e operação do serviço e outra pela infraestrutura da ferrovia, disse nesta segunda-feira o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Bernardo Figueiredo.

A decisão do governo de modificar o modelo de licitação foi tomada depois que nenhuma empresa apresentou nesta segunda-feira proposta para participar do leilão de concessão do trem-bala. A abertura dos envelopes estava marcada para o dia 29.

Segundo Figueiredo, a expectativa agora é realizar, até o fim deste ano, o leilão para escolher o operador e fornecedor de tecnologia e, em 2012, o responsável pela infraestrutura.

"O governo resolveu separar essa licitação em duas etapas para garantir que tenhamos um processo licitatório competitivo", disse Figueiredo em entrevista coletiva.

Após realizar a primeira etapa do processo e escolher qual tecnologia será usada no trem-bala brasileiro, o operador ficará encarregado de fazer o projeto-executivo, adequado ao seu modelo de operação.

Isso reduz as dúvidas da parte de construção civil da obra, já que as diferentes tecnologias têm necessidades distintas, inclusive de traçado.

Durante o processo de discussão do trem-bala, manifestaram interesse empresas detentoras de tecnologia de diferentes países, como Japão, Coréia do Sul, Alemanha, França e Espanha.

Com a tecnologia escolhida e o projeto-executivo em mãos, a ANTT quer realizar, no ano que vem, a licitação para escolher a concessionária encarregada da infraestrutura, a parte mais pesada do projeto, segundo Figueiredo.

"Tínhamos cinco ou seis tecnologias interessadas que não tinham interlocução na construção civil. A mudança na licitação vai mudar a atratividade do projeto para o detentor de tecnologia, porque estamos retirando os riscos das obras."

A parcela de construção civil do empreendimento responde por cerca de 25 bilhões dos 33 bilhões de reais totais do trem-bala, disse o diretor-geral da ANTT. As construtoras que estudaram o projeto, porém, estimam investimento necessário na casa dos 50 bilhões de reais.

O consórcio construtor será remunerado futuramente com uma espécie de "aluguel" a ser pago pelo operador do trem-bala. Os dois, na prática, serão concessionários por 40 anos.

Inicialmente, o leilão do trem-bala --que integra o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC)-- deveria ter acontecido em dezembro de 2010, mas ele foi adiado para abril e depois julho deste ano. As empresas pediam mais tempo para analisar o projeto e para formação de consórcios.

CONSTRUTORAS

Caberá ao consórcio da infraestrutura contratar as empreiteiras que vão executar a obra. A ANTT quer que esses contratos sejam quebrados em trechos. "Isso diminui o custo e a obra pode ser feira mais rápido", argumentou Figueiredo.

Portanto, diferentes trechos da linha poderão estar em obra ao mesmo tempo, sendo feitos por empreiteiras distintas.

Segundo o diretor-geral da ANTT, a licitação para escolha das empreiteiras será internacional.

Outra exigência que a ANTT deve incluir no edital é o de que empresas que integrem a concessão de infraestrutura não possam ser contratadas como construtoras.

Ele também garantiu que não haverá recursos públicos adicionais na obra. "Não faremos uma parceria público-privada", disse, a respeito do pleito de algumas empresas para que o modelo de PPP fosse adotado.

Ainda conforme Figueiredo, o primeiro edital, referente ao leilão que vai escolher a tecnologia, deverá ser publicado entre setembro e outubro deste ano.

Apesar da nova postergação da licitação do trem-bala e da mudança do modelo do leilão, Figueiredo disse que o cronograma de entrega da obra está mantido.

A obra deve começar entre o fim de 2012 e começo de 2013, com estimativa de conclusão em até seis anos.