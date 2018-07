Governo muda regra do Ciência sem Fronteiras O governo decidiu flexibilizar a exigência do certificado oficial emitido pelas entidades que avaliam o nível de proficiência do idioma dos candidatos a uma bolsa de estudos no programa Ciência sem Fronteiras (CsF). Na quinta-feira, o Estado mostrou que a recusa do certificado emitido pela internet pelas próprias entidades estava dificultando a candidatura dos interessados.