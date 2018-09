Governo muda regra e pacientes que tratavam linfoma ficam sem remédio

O medicamento é de alto custo, algo em torno de R$ 40 mil por mês. O fornecimento era feito pela Secretaria de Estado da Saúde até o ano passado. Em agosto de 2010, porém, por meio da Portaria n.º 420 da Secretaria de Atenção à Saúde, a responsabilidade pelo remédio passou a ser do Ministério da Saúde.

Com a mudança, um grupo de pacientes que recebia o Rituximabe passou a não mais se enquadrar nos critérios para obtê-lo. É o caso do bancário desempregado Wanderley Leocádio Almeida, que luta contra a doença desde 2007. Em setembro de 2010, quando o tratamento ficou indisponível para o seu caso, estava prestes a tomar o último ciclo do Rituximabe após ter feito quimioterapia. "Se o remédio pode prolongar a vida do paciente, não entendo por que tiram."

Almeida é tratado no Hospital Santa Marcelina, onde 70 pacientes, aproximadamente, tiveram o tratamento suspenso. Seu médico, José Salvador Rodrigues de Oliveira, professor de Hematologia da Universidade Federal de São Paulo, diz que a interrupção pode piorar a resposta à quimioterapia. "O tempo de remissão da doença deve ser menor do que se estivesse usando a medicação. O Rituximabe já foi consagrado em estudos, seu uso não é algo experimental."

Para Oliveira, o Ministério deveria ter ouvido as sociedades médicas e as universidades para determinar os casos para os quais o medicamento deveria estar disponível. Segundo ele, não há um substituto para o Rituximabe (uma solução injetável) que tenha comprovadamente o mesmo efeito. "Sabemos da vantagem desse tratamento, mas infelizmente não temos mais esse recurso do governo", completa o hematologista Garles Vieira, do Hospital A.C. Camargo.

Afetados. No Hospital Universitário da Unicamp, mais de 300 pacientes oncológicos estão sem o remédio. Para chamar a atenção sobre o problema, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) criou o Manifesto do Linfoma (www.movimentocontraolinfoma.com.br/manifesto.php). "Não fazer o tratamento com o Rituximabe ou parar de fazê-lo tem o mesmo grande prejuízo. A doença pode deixar de regredir ou piorar", diz o presidente da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e pesquisador da Unicamp, Carmino de Souza.

Há dois grupos de linfoma: o linfoma de Hodgkin (LH) e linfoma não-Hodgkin (LNH). Os LNH, por sua vez, podem ser do subtipo agressivo ou indolente (leia mais nesta página). Quem foi afetado pela mudança no fornecimento do remédio foram os portadores do tipo indolente. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), os casos de linfoma do tipo LNH duplicaram no Brasil nos últimos 25 anos.

O Ministério da Saúde afirmou que, nos casos de pacientes que não estão sendo contemplados pelo fornecimento regular do remédio, se o médico avaliar que o Rituximabe é a melhor opção, o hospital pode comprá-lo por conta própria e, depois, ser ressarcido pelo SUS. Mas todos os médicos ouvidos pela reportagem disseram que desconhecem a prática do ressarcimento e alegam nunca ter recebido comunicado oficial sobre ela. / COLABOROU MARCELA RODRIGUES SILVA

TIPOS DE LINFOMA

Linfoma de Hodgkin (LH)

Uma das formas com mais chance de cura, marcada pelo aumento dos linfonodos (podem estar no pescoço, virilha ou axilas); não causam dor

Linfoma não-Hodgkin (LHN)

Também se caracteriza pelo aumento dos linfonodos e está dividido em três categorias listadas no diagrama abaixo

Linfoma de célula T

As células malignas têm características de linfócitos T, relacionados às defesas do

organismo. Há quatro tipos nesta categoria

Linfoma de célula NK

Uma forma que tem evolução rápida, sendo ligeiramente mais comum em homens, sobretudo nas populações asiáticas

Linfoma de célula B

Representa a maioria (90%) dos linfomas do tipo não-Hodgkin e também é uma variedade dividida em subcategorias (abaixo)

Linfoma difuso de grandes células B

De crescimento rápido, é considerado um tipo agressivo de LHN. É a única categoria contemplada agora pelo remédio

Linfoma folicular

Normalmente é do tipo indolente, ou seja, tem crescimento lento.

Costuma começar também nos linfonodos