Governo multa Fiat em R$3 mi e recomenda recall de Stilo O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) multou a montadora italiana Fiat em 3 milhões de reais, multa máxima prevista no Código de Defesa do Consumidor, por falhas no modelo Stilo que podem causar desprendimento de rodas traseiras.