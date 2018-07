Governo não sabe o destino de todas as doses da vacina contra a gripe suína O governo dos EUA não sabe ao certo o destino de todas as doses da vacina contra a gripe suína distribuídas no ano passado, diz James Colgrove, pesquisador da Universidade Columbia especializado na história das campanhas de imunização. A pesquisa demonstra que pelo menos 85% das doses distribuídas nas primeiras seis semanas da campanha chegaram aos grupos de risco, mas que algumas instituições, como o Departamento de Energia em Idaho ou o Centro Espacial Johnson, receberam as doses antes de alguns departamentos de saúde e consultórios.