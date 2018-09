Governo não tomará iniciativa para novo imposto, diz líder

De acordo com Vaccarezza, a prerrogativa de instituir um novo imposto é do Executivo e não do Congresso, e não há interesse do governo em fazê-lo neste ano.

"Não terá nenhuma iniciativa do governo neste ano para imposto", disse o líder a jornalistas, após participar de reunião de coordenação no Palácio do Planalto, na qual estavam presentes os líderes do governo no Senado e no Congresso, além de ministros.

A discussão sobre um imposto que destine recursos para a Saúde foi reacendida após o presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), definir uma data para a votação da regulamentação da Emenda 29, que define gastos mínimos para a Saúde nos três níveis de governo.

A votação está marcada para o dia 28 deste mês.

Vaccarezza tem reforçado, nas últimas semanas, a posição do governo de que não é possível determinar gastos com a área sem definir uma fonte para esses recursos.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)