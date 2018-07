Governo nomeia três diretores interinos para ANTT

Com isso, a diretoria da ANTT volta a ter poder de deliberar. Desde fevereiro, com o fim do mandato do ex-diretor-geral da agência Bernardo Figueiredo, a ANTT estava operando com apenas dois diretores, um a menos do que o quórum mínimo exigido para a tomada de decisões.

Na quarta-feira, um decreto presidencial autorizava o governo a nomear diretores interinos para a agência, para garantir quórum.

No início do mês o plenário do Senado rejeitou o pedido do governo para reconduzir Figueiredo ao comando da ANTT, em um movimento que marcou o início da crise política entre o Palácio do Planalto e a base aliada.

A portaria publicada nesta quinta-feira do Diário Oficial da União nomeia como diretores interinos da ANTT Ana Patrizia Gonçalves Lira, Natalia Marcassa de Souza e Carlos Fernando do Nascimento.

(Reportagem de Leonardo Goy)