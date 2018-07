Governo ofertará papel prefixado exclusivo para pessoa física O Tesouro Nacional passará a oferecer na próxima semana o título prefixado LTN com vencimento em 2012 exclusivamente para pequenos investidores que aplicam no chamado Tesouro Direto --programa de venda de papéis públicos diretamente a pessoas físicas. O lançamento do papel, segundo o Tesouro, visa atender à demanda dos investidores em LTNs por papéis com prazos mais longos, de no mínimo dois anos, cuja tributação é mais baixa. A introdução do novo papel ocorrerá paralelamente a uma redução do número de papéis disponíveis no Tesouro Direto. Os 24 vencimentos diferentes oferecidos atualmente serão reduzidos para 15, com o objetivo de facilitar a escolha do investidor pessoa física. O limite de compra no Tesouro Direto é de 400.000 reais por investidor ao mês. (Reportagem de Isabel Versiani)