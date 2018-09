Governo oficializa empréstimo de R$3,7bi para a Celg

Segundo a Celg, 1,2 bilhão de reais serão liberados em novembro, outros 1,5 bilhão de reais em janeiro do próximo ano e o 1 bilhão de reais restantes, em janeiro de 2012. O prazo do financiamento será de 20 anos, com dois anos de carência.

Quando anunciou o acordo para o financiamento, em agosto, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que os recursos permitiriam à Celg retomar seus investimentos.

Em 10 de agosto, a Eletrobras já havia anunciado um protocolo de intenções para a captação dos 3,7 bilhões de reais, para liquidar dívidas e aumentar o capital da Celg.

(Por Isabel Versiani)