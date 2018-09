Governo oficializa índices de reajuste Remédios com preços controlados pelo governo sofrerão reajuste de 3,54% a 6,01%, dependendo da categoria a que pertencem, a partir do dia 31. Os três índices foram oficializados ontem pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. As drogas com mais concorrência no mercado poderão aumentar de preço em até 6,01%. As classificadas em uma categoria intermediária estão autorizadas a reajustar em até 4,77%. Já aquelas com menor índice de concorrência poderão elevar seus preços em até 3,54%.