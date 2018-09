Governo pagará ligação de esgoto O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse, em evento no sábado, no Parque Ecológico do Tietê, que as famílias com renda de até três salários mínimos não precisarão mais pagar pela ligação com a rede de esgoto. O custeio será feito pelo governo estadual (80%) e Sabesp (20%), dentro do programa Se Liga na Rede. Segundo Alckmin, o gasto para fazer a ligação gira em torno de R$ 1,5 mil, e muitas famílias não podem arcar com o valor. A expectativa é realizar 192 mil conexões e beneficiar 800 mil pessoas. O investimento será de R$ 349,5 milhões em oito anos. / AFRA BALAZINA