Governo paulista distribuirá caixa d'água para baixa renda

Ontem, o presidente da companhia de abastecimento de São Paulo, Jerson Kelman, afirmou que a pressão será diminuída em razão do baixo volume de água e do baixo índice pluviométrico.

Alckmin também anunciou que os consumidores receberão na próxima conta de luz um "kit economia". "É um conjunto de borrachinhas que o consumidor instala na torneira de casa para reduzir a vazão e, com isso, evitar o desperdício", disse Alckmin, durante a inauguração da UTI adulta no Hospital e Maternidade Leonor Mendes da Barros, na zona leste de São Paulo.

O governador afirmou que a redução da pressão é a quarta medida do governo para reduzir as consequências do baixo nível nos reservatórios. A primeira foi o estabelecimento de um bônus na conta de luz. "Cerca de 80% da população aderiu ao programa de bônus", diz o governador. A segunda medida foi a interligação dos sistemas de água no Estado de São Paulo. A terceira foi o uso do volume morto. (Karla Spotorno)