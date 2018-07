Governo paulista negocia redução de pedágios em rodovias

"É uma discussão ampla que já dura há um bom tempo. Temos contratos que variam de 20 a 30 anos e estamos negociando uma redução no valor dos pedágios", afirmou a assessoria de imprensa do Estado.

O governador Geraldo Alckmin deve dar mais detalhes sobre o assunto nesta terça-feira, informou a assessoria.

Procurada, a CCR, que opera as rodovias Bandeirantes e Anhaguera, que ligam a capital ao interior do Estado, afirmou que está disposta a "encontrar soluções que tragam benefícios aos usuários".

A Ecorodovias, que opera o sistema Anchieta-Imigrantes, não estava imediatamente disponível para comentar.

Na bolsa paulista, as ações das duas empresas apresentavam queda. Às 12h15, CCR caía 1,8 por cento, enquanto Ecorodovias recuava 0,9 por cento.

Mais cedo, o jornal Folha de S.Paulo publicou, citando fontes, que o governo paulista fechou acordo CCR e Ecorodovias para um corte nas tarifas de pedágio entre 10 e 20 por cento. A assessoria de imprensa do governo não confirmou os valores de imediato.

Segundo o jornal, o acordo inclui reformulação de contratos de concessão. No caso da CCR, a moeda de troca envolveu "deixar de repassar para o Estado percentual do que arrecada no pedágio. O repasse varia de acordo com a execução de obras e outros serviços". Já com a Ecorodovias, as discussões envolveram "prorrogação dos contratos por mais tempo".

Representantes da CCR, que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes, e da Ecorodovias, responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes, não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

(Por Alberto Alerigi Jr. e Roberta Vilas Boas)