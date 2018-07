Governo pede esforço de cidades para ampliar vacinação O Ministério da Saúde recomendou que Estados e municípios que não atingiram a meta de vacinação contra a gripe suína montem estratégias específicas para atingir o objetivo (que é imunizar 80% do público alvo), mesmo depois de passado o período inicial da campanha. Adultos de 30 a 39 anos têm até sexta-feira para se vacinar contra gripe suína. De acordo com o Ministério da Saúde, 80% do público nesta faixa etária já foi imunizado, o equivalente a 24 milhões de pessoas.