Governo pede mais dados de áreas no pré-sal para cessão onerosa

Em nota, os ministérios disseram que a ANP e a Petrobras apresentaram nesta quinta-feira à Casa Civil e aos Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia "as avaliações preliminares realizadas pelas certificadoras por elas contratadas".

O governo acrescentou que vai aguardar "a conclusão dos laudos de certificação para a definição dos parâmetros da cessão onerosa".

De acordo com um importante ministro do governo que falou à Reuters nesta quinta-feira sob condição do anonimato, a União trabalha com o calendário de antes das eleições para fazer a capitalização da Petrobras, mas pode contratar uma terceira certificadora para aferir o preço do barril se as partes não chegarem a um "valor adequado" em negociação nos próximos dias.

Segundo ele, tudo indica que a operação de aumento de capital, que inclui a cessão onerosa (troca indireta de reservas de petróleo da União por ações da Petrobras), seja mesmo feita antes de 3 de outubro, como deseja a estatal e o próprio Executivo.