Governo pede redução em diárias de hotel para Rio+20 Preocupado com a decisão de delegações estrangeiras e até da Câmara dos Deputados de não arcar com as elevadas despesas com hospedagem durante a Rio+20, o Palácio do Planalto escalou nesta sexta-feira quatro ministros para pressionar o setor hoteleiro e cobrar uma redução superior a 20% no valor das diárias. O objetivo do governo - que também quer acabar com os pacotes que exigem uma estada de sete dias - é chegar a um acordo na segunda-feira com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (Abihrj) e a empresa de turismo Terramar, segundo informou o presidente da Embratur, Flávio Dino.