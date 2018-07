Governo pode aumentar royalty cobrado sobre ouro, diz secretário

"Pode haver (um aumento) não só do ouro como de outros", disse ele a jornalistas. Segundo o secretário, atualmente o governo cobra uma taxa de 1 por cento sobre o faturamento líquido da mineração industrial de ouro.

Scliar disse que no novo código de mineração, que deverá ser encaminhado ao Congresso em agosto, o royalty poderá subir para alguns minérios e cair para outros.

Ele exemplificou que poderá haver redução nas taxas cobradas de minérios de uso mais amplo, como os utilizados na construção civil.

"Temos que equiparar com o que existe no mundo", disse Scliar sobre o royalty cobrado sobre o ouro no país.

(Por Leonardo Goy)