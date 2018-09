Governo pode ter meta contra desmate Membros da sociedade civil entregaram ontem na Câmara um documento pedindo desmatamento zero até 2015 e ouviram do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, que o Plano Nacional de Mudanças Climáticas vai trazer algumas metas para desmatamento e para energias renováveis, mas que ainda não vai atender às expectativas das organizações. De acordo com Marcelo Furtado, diretor-executivo do Greenpeace e uma das pessoas a ouvir a promessa, se isso for mesmo cumprido, a proposta apresentada há cerca de dois meses para consulta pública pode passar de ?lamentável? para algo um pouco mais ?vitaminado?, apesar de ainda longe de ter a ?amplitude necessária para resolver o problema das mudanças climáticas?, disse. O plano final será anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima segunda. Trata-se de uma espécie de braço operacional da Política Nacional de Mudanças Climáticas - um projeto ainda em discussão no Congresso que trará as diretrizes sobre como o País lidará com a questão. Uma comissão mista já elaborou um relatório com mais de 250 páginas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.