Governo prepara manual sobre nova droga para Gaucher

Pacientes com a doença apresentam deficiência no metabolismo de gorduras. Quando não tratado, o problema pode levar à morte. Apesar da ameaça de desabastecimento, portadores da doença dizem estar inseguros por não haver informações suficientes sobre a nova droga e pelo fato de ela não ser registrada no FDA, o órgão que libera a comercialização de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos.

Para tranquilizar o grupo, a pasta prepara um manual de uso do medicamento e um cronograma de visitas para pacientes e médicos. Entre as informações prestadas está a de que a droga também deverá ser usada na França, também pela dificuldade na obtenção do remédio padrão.

Os estoques da droga usada tradicionalmente, imiglucerase, devem durar até meados de setembro. Em maio, o governo tentou comprar um novo lote, mas a transação não foi concluída. O laboratório produtor, Genzyme, não deu garantias de que a entrega seria feita no prazo e na quantidade estipulados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.