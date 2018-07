Governo prepara novas regras Na próxima semana, deve ser divulgada uma proposta do governo federal para aumentar a concorrência no setor de cartões. As medidas vão beneficiar os comerciantes, já que o plano do governo é reduzir os custos de operação para o comércio. Para o consumidor, não há definição sobre a possibilidade de cobrança de preço diferentes nas compras em dinheiro e com cartão. A medida causa polêmica no governo. De um lado, o Banco Central e as Secretarias de Direito Econômico (SDE) e de Acompanhamento Econômico (Seae) defendem a cobrança diferenciada, com desconto para quem paga à vista e valor mais alto para quem usa cartão. Do outro lado, os órgãos de defesa do consumidor, como os Procons, que mantêm posição contrária à diferenciação.