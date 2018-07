Governo prevê 576 mil novos casos de câncer em 2014

As maiores taxas da doença são esperadas para as regiões Sul e Sudeste, que registram maiores índices populacionais e de envelhecimento. A previsão é a de que ocorram 299,730 mil casos novos no Sudeste e 116,330 mil no Sul.

"Os dados só reforçam a necessidade de o câncer ser prioridade absoluta, para gestores e profissionais de saúde", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O ministro destacou ainda o crescimento dos casos de câncer de cólon e reto, que hoje ocupa o segundo lugar do ranking dos tipos mais frequentes entre mulheres e o terceiro entre homens.