Governo prevê expansão anual do PIB de 5,5% de 2011 a 2014 O Ministério da Fazenda estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,2 por cento em 2010, e depois uma expansão de 5,5 por cento ao ano até 2014. A projeção consta no relatório da segunda edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2), que está sendo lançado nesta segunda-feira.