Governo prevê fazer 1o leilão do trem-bala até maio de 2013 O governo quer realizar até o final de maio do ano que vem o primeiro leilão de concessão do projeto do trem-bala, que ligará Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. A estimativa consta do balanço do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Planejamento.