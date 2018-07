Governo promulga protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul

A entrada da Venezuela no bloco ocorreu em julho deste ano, depois que o Paraguai foi suspenso do Mercosul em consequência de um rápido processo de troca de presidente que foi repudiado por Argentina, Brasil e Uruguai. O Paraguai era o único país que faltava aprovar a entrada venezuelana.

Nesta sexta-feira, o Mercosul realiza uma cúpula de presidentes para comemorar a entrada da Venezuela no bloco, mas sem a presença do presidente Hugo Chávez, que era aguardado no encontro. Chávez, de 58 anos, está em Cuba, onde se submete a tratamento de saúde relacionado a um câncer.

O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, afirmou na quinta-feira que o Mercosul está buscando a forma "mais adequada e rápida" para a plena incorporação do país no bloco, referindo-se à adoção da nomenclatura comum do Mercosul e convergência de tarifas para a Tarifa Externa Comum (TEC) .

(Por Alberto Alerigi Jr.)