Governo propõe antecipar 15% da remuneração de ferrovia, diz fonte O governo, por meio da estatal Valec, deverá antecipar ao concessionário da futura ferrovia Açailândia (MA)-Vila do Conde (PA) 15 por cento da remuneração pelo capital investido na construção do projeto, segundo informou uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters.