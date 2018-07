Governo prorroga inscrição no Enem para 18 de julho O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) prorrogou para até as 23h59 do dia 18 de julho o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2010), que têm de ser feitas exclusivamente pelo site www.inep.gov.br. A data limite estava prevista para hoje. A portaria autorizando a prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União. As provas serão aplicadas nos dias 6 e 7 de novembro e o resultado será divulgado em janeiro de 2011.