Governo prorroga outorga do Sistema Cantareira à Sabesp A Agência Nacional de Águas (ANA) prorrogou a outorga de direito de uso de recursos hídricos do Sistema Cantareira concedida à Sabesp, do governo do Estado de São Paulo, para até 31 de outubro de 2015. A outorga atual do sistema vence em agosto deste ano.