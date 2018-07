Governo prorroga presença da Força Nacional no Maranhão

A Força Nacional foi destacada para atuar em ações de manutenção da ordem em estabelecimentos prisionais e terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Maranhão. O período de presença da FNSP poderá ser prorrogado novamente, se necessário.

Desde o ano passado, foram registradas mais de 60 mortes de presos no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, localizado na região metropolitana da capital maranhense. A violência do presídio tomou as ruas de São Luís no início do ano e deixou vítimas. Uma criança de 6 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um ônibus ser incendiado por ordem de presidiários de Pedrinhas.