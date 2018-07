Governo prorroga quebra de patente de droga contra aids O governo prorrogou por cinco anos o prazo de vigência do licenciamento compulsório das patentes referentes ao Efavirenz para fins de uso público não comercial, conforme decreto publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O antirretroviral Efavirenz é o medicamento importado mais utilizado no tratamento da aids e distribuído na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). O Brasil é um dos maiores compradores mundiais do remédio.