Governo prorrogará IPI para linha branca e móveis--fonte

O benefício, segundo a fonte, não inclui novos setores. A redução do tributo termina no próximo dia 30. A fonte disse que a prorrogação muito provavelmente será por mais três meses.

Em uma conversa com a Reuters pela manhã, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao ser questionado se o governo anunciaria a prorrogação do benefício nesta sexta-feira respondeu: "Presta atenção hoje à tarde". Mantega está em Mendoza, na Argentina, para reunião do Mercosul e deve voltar para São Paulo nesta tarde.

Em 26 de março, o governo já havia estendido a redução do IPI para produtos de linha branca, adotada em dezembro de 2011, e reduziu pela primeira vez o IPI de móveis, papel de parede e luminárias.

A decisão de prorrogar a redução do IPI faz parte de conjunto de medidas tomadas pelo governo para tentar estimular a economia, que cresceu apenas 0,2 por cento no primeiro trimestre.

Na quarta-feira, Mantega anunciou medidas de estímulo baseadas em aumento de compras governamentais de produtos e na redução Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), de 6 para 5,5 por cento.

Na ocasião, o ministro havia indicado que os estímulos à economia não tinham terminado. "Essa não é a única medida a ser tomada... Podemos garantir que o PIB (Produto Interno Bruto) está crescendo e vai crescer mais no segundo semestre que no primeiro", afirmou.