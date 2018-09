Governo publica decreto para redução de alíquota da Cide

A redução no tributo acontece em um momento em que a Petrobras aumenta a importação de gasolina para atender a demanda interna. Na véspera, o diretor de abastecimento da estatal afirmou que a companhia deve encerrar 2011 com uma média diária de importação de 30 mil barris de gasolina ante uma média de 7 mil em 2010.

Pelo decreto publicado no Diário Oficial da União, o valor da Cide sobre a gasolina caiu para 192,60 reais por metro cúbico. O texto altera decreto de abril de 2004, que estabelecia como valor do tributo como 230 reais, no caso da gasolina.

(Por Alberto Alerigi Jr.)