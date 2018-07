Governo publica edital para criação de 3 mil Telecentros O Ministério do Planejamento publicou hoje no Diário Oficial da União o edital com as regras para implantação em todo o País de 3 mil novos Telecentros, que são espaços públicos com acesso gratuito à internet. Serão aplicados no projeto R$ 165 milhões, em recursos orçamentários dos ministérios das Comunicações, Ciência e Tecnologia e Planejamento. A expectativa do governo é de que a ampliação da rede de Telecentros beneficie mais de 8 milhões de pessoas, principalmente a população de baixa renda, que não tem acesso à internet em casa ou no trabalho.