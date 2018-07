Governo publica Estatuto da Juventude no Diário Oficial O governo publicou nesta terça-feira no Diário Oficial da União a lei que cria o Estatuto da Juventude. Sancionada nesta segunda-feira, 05, com dois vetos pela presidente Dilma Rousseff, a lei estabelece direitos para jovens com idade entre 15 e 29 anos. O texto assegura, por exemplo, a meia-entrada em eventos culturais e esportivos a estudante e jovens de baixa renda, limitada a 40% dos ingressos disponíveis para cada atração.