Governo publica MPs de plano para deficientes O governo publicou hoje no Diário Oficial da União duas medidas provisórias (MPs) que fazem parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver sem Limite, lançado ontem. A primeira MP reduz a zero as alíquotas da Cofins e do PIS/Pasep incidentes sobre a importação e a receita de venda no mercado interno de produtos para deficientes, como calculadoras equipadas com sintetizador de voz.