Governo publica relação de 18 montadoras livres de IPI maior

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior publicou a relação com os nomes das fabricantes na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União.

As montadoras habilitadas, em ordem alfabética, são: Agrale, Caoa (que representa a Hyundai), Fiat, Ford, General Motors, Honda, International Indústria Automotiva da América do Sul, Iveco, MAN Latin America, Mercedes-Benz, MMC Automotores do Brasil, Nissan, Peugeot, Renault, Scania, Toyoya, Volkswagen e Volvo.

O governo anunciou em setembro passado um grande aumento na taxação sobre veículos importados, numa ofensiva para estimular as montadoras a elevar a produção nacional.

A medida, que entrou em vigor em dezembro, elevou para até 55 por cento o IPI sobre automóveis. Para não serem atingidas pela taxação maior, as montadoras instaladas no Brasil precisavam comprovar que se enquadravam em três amplos critérios, entre eles o de que ao menos 65 por cento das peças dos carros fossem produzidas no Brasil e no Mercosul.

(Reportagem de Fábio Couto)