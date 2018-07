Governo publicará este ano editais de concessão de 2 rodovias

Em audiência pública na comissão mista no Congresso responsável pela análise prévia da medida provisória que criou a estatal EPL, Figueiredo afirmou que os editais de concessão do trecho mineiro da BR-116 e da ligação Brasília-Juiz de Fora (MG) pela BR-040 devem ser publicados entre novembro e dezembro.

"Esses editais devem ser publicados agora em novembro, dezembro, de forma que a licitação possa acontecer logo no começo do ano que vem", disse ele.

O governo anunciou em meados de agosto plano de privatização de rodovias e ferrovias que prevê investimentos totais de 133 bilhões de reais em 25 anos.

Demais lotes de estradas previstos no programa devem sair em março do ano que vem, com licitações ocorrendo em abril, acrescentou Figueiredo.

Ele afirmou ainda que dos 133 bilhões de reais, quase 80 bilhões de reais estão previstos para serem realizados nos primeiros cinco anos do programa.

