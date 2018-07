Governo publicará MP para desonerar passagens de ônibus O governo irá publicar, nos próximos dias, uma Medida Provisória retirando a cobrança de PIS e Cofins sobre as passagens de ônibus das empresas de transporte coletivo, segundo informou, nesta quinta-feira, 23, o ministro da Fazenda, Guido Mantega. A medida é uma tentativa de evitar que o reajuste da tarifa de ônibus, trens e metrô em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro pressione a inflação. O reajuste das tarifas está previsto para entrar em vigor em 1º de junho, depois de uma negociação do governo federal com essas prefeituras, no início do ano, para que a correção do preço das passagens fosse adiado para a metade do ano.