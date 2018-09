Governo punirá agentes que facilitaram tráfico no Fallet Para impedir novos desvios de conduta nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), o governo do Rio pretende aplicar uma punição exemplar aos agentes que receberam propina para permitir o tráfico de drogas no Morro do Fallet, na região central da capital fluminense. Os comandantes da UPP da favela já foram afastados e uma investigação interna vai identificar outros policiais que receberam mesadas dos criminosos.