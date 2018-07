Governo quebrou promessa

Até hoje, a Mata do Iguatemi não tem plano de manejo. O documento, exigido por lei federal, define as regras de uso das unidades de conservação ambiental. A Fundação Florestal disse que tem um plano para contratar a elaboração do plano de manejo. O documento define o zoneamento do terreno e as formas e restrições de uso.

A transformação da Mata do Iguatemi em parque municipal fez parte das metas de gestão não cumpridas pelo ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (PSD). O governo do Estado disse ter começado tratativas com a Prefeitura em 2006, "por causa da pequena dimensão da área e em função das características do seu entorno". Mas o processo não passou da desapropriação do terreno, de acordo com acompanhamento do site Agenda 2012./ F.F.