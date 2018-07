Governo quer acelerar inquéritos de estupro

"Isso facilitaria muito a coleta de provas e evitaria mais um desgaste para a vítima", afirmou a coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher, Ester Vilela.

A estratégia integra um pacote de ações para tentar reduzir a violência contra a mulher. "O estupro virou presente de aniversário, embalado com fita de celofane. Não podemos conviver com isso", afirmou a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para Mulheres, fazendo referência a crime ocorrido em Queimadas (PB). Há um mês, amigos simularam um assalto a uma festa para permitir que um aniversariante estuprasse as convidadas. Como as mulheres reconheceram o agressor, foram assassinadas. A secretaria deve articular ações com Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público para acelerar o julgamento de acusados de estupro.