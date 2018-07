Governo quer atrair estrangeiros à PPP da Habitação

Torres vai à Espanha, onde participará do World Cities Summit, e depois visitará centros de pesquisa em Washington e projetos habitacionais em Nova York.

"Em termos de investimento, a PPP paulista sem dúvida se destaca internacionalmente", afirmou. Um dos projetos que ele vai conhecer é o de locação social, no qual o investidor constrói um imóvel e o Estado subsidia a locação para famílias de baixa renda. "Pode ser algo que adotemos em São Paulo no futuro."

A PPP é a principal aposta do governo e da Prefeitura de São Paulo para revitalizar o centro e atrair novos moradores. A ideia é construir prédios de apartamentos com comércio embaixo, para levar pessoas e movimento à região central. A licitação deve ser lançada no mês que vem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.